Раскрыт салон нового Renault Sandero Stepway для России

Тольяттинский портал Avtograd News раскрыл на шпионских снимках салон нового Renault Sandero Stepway для России. По неофициальным данным, на АвтоВАЗе началось производство и Sandero, и Logan третьего поколения, но пока речь идёт о предсерийных образцах. Очевидцы утверждают, что спереди новинки Renault не будут похожи на румынские Dacia — для россиян подготовят оригинальную внешность в духе азиатского кроссовера Renault Kiger.

Фото: © Renault Kiger © Renault Kiger

Экстерьер российских Renault Sandero и Logan будет иметь мало общего не только с одноимёнными моделями Dacia, но и с турецким седаном Taliant. Считается, что сзади недорогие модели французской фирмы окажутся похожи на кросс-купе Arkana, а спереди удивят трёхуровневой оптикой.

А вот интерьер недорогих моделей и в Европе, и в Турции, и в России, окажется схож. Судя по шпионским снимкам, отличия от Dacia Sandero окажутся ничтожны. В числе опций для Sandero и Logan тольяттинской сборки называются цифровая приборная панель, система выбора ездовых режимов, регулировки руля по высоте и вылету, подогрев передних и задних кресел, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка салона экокожей, а такжи датчики света и дождя.

Подтверждено, что топ-версии Sandero и Logan получат старый «атмосферник» H4M объёмом 1,6 литра в связке с новой 6-скоростной «механикой» или вариатором. Альтернативные агрегаты пока не называются.