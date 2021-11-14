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Раскрыт прайс на аксессуары для Honda Civic Si

Car.ru
1 час назад

Honda Civic Si - новинка производителя для 2022 года. Компания будет предлагать целый список аксессуаров для автомобиля.

Раскрыт прайс на аксессуары для Honda Civic Si
Фото: Car.ruCar.ru

Если покупатель Civic Si 2022 захочет больше эксклюзивности для своего транспортного средства, он может воспользоваться предложением производителя, которое было анонсировано на форуме Civic XI. Как только производитель официально утвердит прайс на аксессуары, можно будет обращаться в дилерские центры и оформлять заказ.

На снимке представлен полный список дополнений для автомобиля. Так, 18-дюймовые колесные диски черного цвета оцениваются в 1927.84 доллара - 138 440 рублей. Набор аксессуаров, получивший название HPD, предлагает передний и задний спойлер, логотип HPD. Все это оценивается в 1514,90 доллара - 108 000 рублей.

Напомним, что предстоящий Civic SI 2022 модельного года является продолжением 10 поколения. В новой генерации используется 1.5-литровый турбированный мотор, но в этот раз Honda предусмотрела новую настройку его параметров.

Автоновости,Honda Civic,Honda,
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