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В Госдуме рассказали о штрафах для водителей без диагностической карты

Майк Габриелян
1 час назад

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, как и кого будут штрафовать за езду без диагностической карты при отмене обязательного техосмотра. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме рассказали о штрафах для водителей без диагностической карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», - отметил он.

Володин напомнил, что изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. За езду без диагностической карты будут взимать штраф в две тысячи рублей.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Это сделано для безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Володин также пообещал, что положения статьи 12.5 КоАП будут уточнены, чтобы «избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике». Комитеты Госдумы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.

Ранее автоэксперт рассказал, как отразится на россиянах отмена обязательного техосмотра.

Автоновости,Вячеслав Володин,Госдума,
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