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Раскрыты имена чаще всего страдающих от угонов автомобилей россиян

Мослентаиещё 1
1 час назад

Представители одной из столичных страховых компаний раскрыли имена россиян, чаще всего обращавшихся к ним после угона автомобиля в этом году. По их подсчетам, больше всех в Москве страдали от угонщиков Артемы и Ксении — число краж у обладателей этих имен составило 0,4 процента и 0,8 процента от общего количества соответственно, пишет РИА Новости.

Раскрыты имена чаще всего страдающих от угонов автомобилей россиян
Фото: Laszlo66 / ShutterstockLaszlo66 / Shutterstock

На втором месте среди мужчин — Никиты, среди женщин — Веры (по 0,3 процента от общего числа угонов). Чуть реже похищали авто у Денисов и Валентин (у них по 0,2 процента).

Эксперты назвали и имена, носители которых не заявляли о кражах машин ни разу за текущий год. «Не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия», — цитирует агентство страховщиков.

Представители компании отметили, что в основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях их клиенты чаще всего указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром на улицу или вернувшись из поездки. «В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, которые ранее арендовали», — заключили эксперты.

Ранее сотрудник одной из компаний взял ключи от дорогостоящего служебного автомобиля и отправился кататься по городу. После того как он попал в ДТП, его заподозрили в угоне.

Автоновости,РИА Новости,
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