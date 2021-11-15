Названы самые опасные во время аварии автомобили

Автомобильный эксперт, инструктор Михаил Горбачев назвал самые опасные во время аварии автомобили. По его мнению, к таковым относятся Ford Ka и Fiat 500, пишет агентство «Прайм».Кроме того, он отметил, что, в принципе, к опасным машинам можно отнести все те, которые имеют плохие результаты краш-тестов. Горбачев считает, что некоторые производители до сих пор выпускают такие транспортные средства, которые с трудом набирают три звезды. Еще автомобили небольшого размера опасны при аварии, потому что в них очень маленькие зоны сминаемости, добавил эксперт.

Фото: МТРК «МИР» / Елизавета Шагалова МТРК «МИР» / Елизавета Шагалова

«Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500», – сказал он.

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Специалист также подчеркнул, что на сегодняшний день в основном все выпускаемые машины безопасны, так как выпускать опасное авто не имеет никакого смысла. Это связано с тем, что оно получит мало звезд, это станет сразу известно широкой общественности, на него очень сильно упадет спрос.

Горбачев посоветовал россиянам обращать внимание на «пятно контакта шины»: зимой глубина протектора должна быть больше четырех миллиметров, а летом более 1,6 миллиметра. Он считает, что при наличии проверенной резины вероятность попадания в ДТП значительно сокращается.

Ранее автоэксперты перечислили способы быстрого прогрева машины в мороз. По словам специалистов, в случае, если автомобиль новый и в нем нет неисправностей, прогрев двигателя не будет долгим. Тем не менее, когда времени мало, данный процесс можно ускорить, применив нехитрые способы.

Также рекомендуется начинать с непродолжительного прогрева на холостом ходу, а потом двигаться с минимальной нагрузкой на низких оборотах, до тех пор пока мотор не наберет нужную температуру.

До этого автоэксперт объяснил, чем опасен постоянный долив масла в двигатель. По словам Егора Васильева, для хорошей смазки всех элементов двигателя внутреннего сгорания в масляной системе автомобиля повышается давление. Таким образом, масло попадает в камеру, где сгорает. Он отметил, что на каждую тысячу километров пробега нормальным показателем является расход 0,6% от потраченного горючего.