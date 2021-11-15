Самой аварийной магистралью в столице остается МКАД

"Выбирайте безопасную дистанцию и не допускайте остановки без крайней необходимости, в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходите на проезжую часть и незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону экстренных служб - 112. В свою очередь сотрудниками подразделений ГИБДД Москвы в целях выявления причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий и принятия мер по их устранению, продолжится непрерывный контроль за дорожным движением на Московской кольцевой автодороге", - заключили в ГИБДД.