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С начала года самой аварийной магистралью в столице остается МКАД

ТАСС
36 минут назад

Московская кольцевая автодорога по-прежнему остается самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

Самой аварийной магистралью в столице остается МКАД
Фото: © ТАСС / Дмитрий Голубович© ТАСС / Дмитрий Голубович

"По итогам 10 месяцев этого года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, 44 человека погибли, 687 получили ранения. Анализ происшествий показал, что одними из основных видов ДТП, приводящим к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие", - сказал собеседник агентства.

В столичной ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения быть максимально осознанными при движении и совершении маневров на Московской кольцевой автодороге.

"Выбирайте безопасную дистанцию и не допускайте остановки без крайней необходимости, в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходите на проезжую часть и незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону экстренных служб - 112. В свою очередь сотрудниками подразделений ГИБДД Москвы в целях выявления причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий и принятия мер по их устранению, продолжится непрерывный контроль за дорожным движением на Московской кольцевой автодороге", - заключили в ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,
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