В России призвали снизить скорость авто в городах

«В городах вообще надо снизить скорость. У нас в городах допустимая скорость 60 километров в час и нештрафуемый порог, на который можно превысить эту скорость, у нас 20 [км/ч]. Самый большой в мире. Такого нет нигде», — сказал Блинкин.