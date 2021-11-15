В России призвали снизить скорость авто в городах

В российских городах необходимо снизить скорость движения автомобилей. Об этом заявил директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин, слова которого приводит ura.ru.
«В городах вообще надо снизить скорость. У нас в городах допустимая скорость 60 километров в час и нештрафуемый порог, на который можно превысить эту скорость, у нас 20 [км/ч]. Самый большой в мире. Такого нет нигде», — сказал Блинкин.
По его словам, скорость 80 км/ч подходит для дорогах высшей технической категории, где нет тротуаров и пешеходов. Автомобили не должны передвигаться столь быстро там, где дороги не ограничены от общегородской среды, отметил председатель Общественного совета Минтранса.
В начале ноября столичный департамент транспорта объявил о введении ограничения скорости в 30 км\ч на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке. Также до 50 км/ч максимальную скорость автомобилей ограничили на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах.