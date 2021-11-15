Nissan запустил подписку на автомобили

Компания Nissan совместно с сервисом «СберАвтоподписка» запустила программу долгосрочной аренды автомобилей. Машины отдают по подписке на 1 год с фиксированным ежемесячным платежом. На первом этапе программа доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая области), в дальнейшем услугу планируют запустить по всей России.
На выбор доступны две модели Nissan — полноприводные кроссоверы Qashqai и X-Trail, которые предлагают в максимальных комплектациях. При условии пробега в 20 тыс. километров в год аренда Qashqai обойдется минимум в 42 тыс. рублей в месяц, а X-Trail — в 46 тыс. рублей.
В базовый платеж входят страховки каско и ОСАГО, доставка автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменной машины в случае ДТП.
Для получения автомобиля требуется дистанционно оформить подписку, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тысяч километров), и согласовать время и место получения. Через год машину можно вернуть, либо обменять на новую. До конца первого квартала 2022 года Nissan планирует передать пользователям подписочного сервиса порядка 500 автомобилей.
Сервисы по подписке на автомобили работают в России и у других автобрендов, в том числе у Audi, Genesis, Volvo, УАЗа, Hyundai и Kia.