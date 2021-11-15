Nissan запустил подписку на автомобили

Компания Nissan совместно с сервисом «СберАвтоподписка» запустила программу долгосрочной аренды автомобилей. Машины отдают по подписке на 1 год с фиксированным ежемесячным платежом. На первом этапе программа доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая области), в дальнейшем услугу планируют запустить по всей России.

Фото: Nissan Nissan

На выбор доступны две модели Nissan — полноприводные кроссоверы Qashqai и X-Trail, которые предлагают в максимальных комплектациях. При условии пробега в 20 тыс. километров в год аренда Qashqai обойдется минимум в 42 тыс. рублей в месяц, а X-Trail — в 46 тыс. рублей.

В базовый платеж входят страховки каско и ОСАГО, доставка автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменной машины в случае ДТП.

Для получения автомобиля требуется дистанционно оформить подписку, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тысяч километров), и согласовать время и место получения. Через год машину можно вернуть, либо обменять на новую. До конца первого квартала 2022 года Nissan планирует передать пользователям подписочного сервиса порядка 500 автомобилей.