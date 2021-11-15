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В Москве ГИБДД начала использовать новые камеры против нарушителей

Российская Газета
1 час назад

Начиная с 12 ноября сотрудники Госавтоинспекции Москвы стали администрировать нарушения скоростного режима с помощью нового типа комплексов автоматической фотовидеофиксации, установленных на транспортных средствах ЦОДД. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного ГИБДД.

В Москве используют новые камеры против нарушителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, довольно давно Госавтоинспекцию хотели оснастить такими камерами, которые вмонтированы в балку со спецсигналами, выявляют на дорогах любое нарушение и работают в автоматическом режиме. Об этом не раз рассказывал начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. И вот, в октябре столичный Центр организации дорожного движения начал тестировать такие устройства на своих машинах.

В балку со спецсигналами - на машинах ЦОДД они желтые - вмонтированы две полусферы, в каждую из которых помещено по одной камере. Их количество может быть разным. В центре находится радар, который сканирует окружающую обстановку. По данным разработчиков, такая конструкция позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360° вокруг автомобиля. Причем работает система как в движении, так и в припаркованном состоянии.

Как ранее заявлял их производитель, фиксировать они могут практически любое нарушение. Но столичная ГИБДД пока остановилась только на скоростном режиме. Кстати, на столичных дорогах он довольно часто меняется. Поэтому, как поведут себя такие камеры в этой ситуации, непонятно.

Но в Госавтоинспекции заверяют, что при принятии решения о вынесении постановления сотрудники ГИБДД будут тщательно изучать полученные с указанных комплексов фотоматериалы.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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