Mustang Shelby GT500 получил юбилейную версию

В честь 55-летней годовщины оригинальной модели Shelby GT500 была выпущена лимитированная серия, получившая название Heritage Edition.
Пакет доработок включает в себя синий цвет экстерьера Brittany Blue, а также белые полосы гоночного мотива Wimbledon White. От того, как нанесены полосы, зависит стоимость транспортного средства. Если наклейки созданы из винила, ценник вырастает на 155 000 рублей, а если нарисованы вручную на 877 000 рублей. С выпуском лимитированной комплектации расширяется цветовая гамма Mustang Shelby GT500.
Под капотом установлен 5,2 литровый 770 сильный агрегат. Вместе с ним работает семиступенчатый "робот", дополненная двумя «мокрыми» сцеплениями. Задний привод отлично сочетается с другими параметрами, добавляя динамики.
Стоимость лимитированной Heritage Edition составляет 72 900 долларов или 5,3 млн рублей. Первые поставки автомобиля начнутся в начале следующего года. В настоящее время покупатели могут приобрести базовую версию транспортного средства.