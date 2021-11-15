Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Mustang Shelby GT500 получил юбилейную версию

Car.ru
1 час назад

В честь 55-летней годовщины оригинальной модели Shelby GT500 была выпущена лимитированная серия, получившая название Heritage Edition.

Mustang Shelby GT500 получил юбилейную версию
Фото: Car.ruCar.ru

Пакет доработок включает в себя синий цвет экстерьера Brittany Blue, а также белые полосы гоночного мотива Wimbledon White. От того, как нанесены полосы, зависит стоимость транспортного средства. Если наклейки созданы из винила, ценник вырастает на 155 000 рублей, а если нарисованы вручную на 877 000 рублей. С выпуском лимитированной комплектации расширяется цветовая гамма Mustang Shelby GT500.

Под капотом установлен 5,2 литровый 770 сильный агрегат. Вместе с ним работает семиступенчатый "робот", дополненная двумя «мокрыми» сцеплениями. Задний привод отлично сочетается с другими параметрами, добавляя динамики.

Стоимость лимитированной Heritage Edition составляет 72 900 долларов или 5,3 млн рублей. Первые поставки автомобиля начнутся в начале следующего года. В настоящее время покупатели могут приобрести базовую версию транспортного средства.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители