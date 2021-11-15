Mustang Shelby GT500 получил юбилейную версию

Пакет доработок включает в себя синий цвет экстерьера Brittany Blue, а также белые полосы гоночного мотива Wimbledon White. От того, как нанесены полосы, зависит стоимость транспортного средства. Если наклейки созданы из винила, ценник вырастает на 155 000 рублей, а если нарисованы вручную на 877 000 рублей. С выпуском лимитированной комплектации расширяется цветовая гамма Mustang Shelby GT500.