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Россиян начнут штрафовать по-новому за нарушения ПДД

Елена Прошина
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе полученных через специальное мобильное приложение фото и видео, сообщается на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего 19 октября.

Какие новые штрафы ждут россиян

Автоновости,Видео,Владимир Путин,
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