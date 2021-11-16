Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Россияне пожаловались на подделку водительских прав

Lenta.ru
48 минут назад

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой ужесточить наказание за подделку водительских прав. Он предложил ведомству блокировать интернет-ресурсы, продающие эти документы, пишут «Известия».

Россияне пожаловались на подделку водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат ГД направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина, в котором сообщил о восьми интернет-сайтах, на которых незаконно продают водительские права. Владельцы сайтов предлагают россиянам заплатить, например, 25 тысяч рублей и получить документы уже через несколько дней. По словам политика, на эту проблему ему пожаловались сами граждане.

«Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью 5 статьей 327 УК РФ», — призвал Выборный.

Политик добавил, что на данный момент законодательство «слишком лояльно» относится к россиянам, которые занимаются подделкой и пользуются ей.

«Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель?» — возмутился парламентарий.

Автоновости,Анатолий Выборный,Генпрокуратура РФ,Госдума,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители