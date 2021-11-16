Россияне пожаловались на подделку водительских прав

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой ужесточить наказание за подделку водительских прав. Он предложил ведомству блокировать интернет-ресурсы, продающие эти документы, пишут «Известия» .

Депутат ГД направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина, в котором сообщил о восьми интернет-сайтах, на которых незаконно продают водительские права. Владельцы сайтов предлагают россиянам заплатить, например, 25 тысяч рублей и получить документы уже через несколько дней. По словам политика, на эту проблему ему пожаловались сами граждане.