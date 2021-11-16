Названа самая опасная дорога Москвы

Самой опасной дорогой в Москве снова стал МКАД. Как рассказали «Российской Газете», в столичном управлении ГИБДД, с начала года на кольцевой автомобильной дороге зарегистрировали 577 аварий, в которых погибли 44 человека, а еще 687 — получили травмы.
Самой частой причиной ДТП оказалось столкновение машин (68%), на втором месте — наезды на стоящее транспортное средство (14%), а на третьем — столкновения с препятствиями (12%).
В ГИБДД подчеркнули, что водителям стоит быть внимательными и предельно осторожными на дороге. Также автомобилистов призвали не покидать машину в случае мелкой аварии.
Ранее в ГИБДД сообщали, что наиболее аварийным временем суток является вторая половина дня. Так, после 12:00 в Москве ДТП начинают происходить значительно чаще, а пик аварийности приходится на вечерние пробки — с 17:00 до 20:00. Это объясняется повышением уровня трафика, а также накопленной в течение дня усталостью и недостаточным вниманием.