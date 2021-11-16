Все машины Renault подорожали в России

Компания Renault подняла российские цены на весь модельный ряд легковых авто. Машины подорожали на сумму от 8 тыс. до 23 тыс. рублей (от 0,81% до 1,93% от прежних цен), сообщают «Автоновости дня».

Фото: Renault Renault

Меньше остальных в цене прибавил Renault Logan: кросс-версия Stepway прибавила в цене 8-13 тыс. руб. (от 889 тыс. руб.), а стандартный седан во всех комплектациях стал дороже на 13 тыс. руб. (от 747 тыс. руб.). Максимальной прибавкой отметился купеобразный кроссовер Arkana (от 1,33 млн руб.).

Теперь Renault Sandero стоит от 777 тыс. руб. (версия Stepway — от 934 тыс. руб.), Duster — от 1, 04 млн руб., а Kaptur — от 1,24 млн руб.

Отмечается, что для кроссоверов Renault это уже вторая прибавка за последние два месяца, в октябре они подорожали на 13-25 тыс. руб.