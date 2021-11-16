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«АвтоВАЗ» показал новую Lada для ДПС

Газета.Ru
54 минуты назад

На службу в ДПС различных российских регионов отправились более 1,7 тыс. автомобилей Lada Vesta. «АвтоВАЗ» рассказал, как были доработаны патрульные машины.

«АвтоВАЗ» показал новую Lada для ДПС
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Для ГИБДД на кузов Vesta нанесли специальную цветографическую схему. Машины оснастили сигнально-громкоговорящей установкой со световой панелью, комплексом видеорегистрации кругового видеонаблюдения и прочим оборудованием. В патрульных Lada появились дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажнике.

Ранее этой осенью «Хендэ Мотор СНГ» подготовила для экипажей ДПС 2,5 тыс. новых седанов Hyundai Solaris.

В октябре семейство Lada Vesta вновь стало бестселлером «АвтоВАЗа» и всего российского рынка. Продажи Granta, которая занимает первую строчку по итогам всего 2021 года, упали из-за дефицита машин. Сейчас новая Lada Vesta стоит от 796 тыс. руб.

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