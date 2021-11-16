«АвтоВАЗ» показал новую Lada для ДПС

На службу в ДПС различных российских регионов отправились более 1,7 тыс. автомобилей Lada Vesta. «АвтоВАЗ» рассказал, как были доработаны патрульные машины.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Для ГИБДД на кузов Vesta нанесли специальную цветографическую схему. Машины оснастили сигнально-громкоговорящей установкой со световой панелью, комплексом видеорегистрации кругового видеонаблюдения и прочим оборудованием. В патрульных Lada появились дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажнике.

Ранее этой осенью «Хендэ Мотор СНГ» подготовила для экипажей ДПС 2,5 тыс. новых седанов Hyundai Solaris.