Рабочим завода Volkswagen пообещали 12 тыс. руб. за прививку

Сотрудники калужского завода Volkswagen, привитые двумя компонентами вакцины от COVID-19, до конца года могут получить бонус в размере 12 тыс. рублей. Об этом рассказала профсоюзная организация предприятия по итогам встречи с представителями работодателя, темой которой стало отстранения от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Сообщается, что сейчас вакцинировалось около 75% сотрудников компании. Для получения бонуса в размере 12 тыс. руб. необходимо достигнуть цели в 80% вакцинированных, на это отвели две недели (то есть до конца ноября). Такие выплаты называют «Бонусом здоровья».

Сотрудников, имеющих медотвод, по возможности переведут на удаленную работу. Если перевод на удаленную работу невозможен, то они продолжат работать, говорится в сообщении. После окончания срока действия медотвода и после вакцинации эти работники имеют право на «Бонус здоровья». Выплату после ревакцинации получат и рабочие, переболевшие менее шести месяцев назад. Также отмечается, что в ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» не ожидается.