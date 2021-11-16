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Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов

Motor.ru
2 часа назад

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс заявил во время выступления на экономической конференции в Берлине, что кризис микроэлектронных компонентов, вызванный пандемией коронавируса, закончится в ближайшее время. Глава марки выразил надежду, что «худшие времена остались позади». Несмотря на это, нарастить объемы производства модельного ряда и в следующем году будет непросто.

Глава Volkswagen предсказал конец кризиса микрочипов
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Герберт Дисс полагает, что дефицит полупроводников достиг своего пика и теперь постепенно пойдет на спад. По словам главы марки, автопроизводитель продолжает справляться с острой нехваткой микрочипов, которая произошла на фоне ограничений, вводимых из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что худшее уже позади, топ-менеджер заявил, что и в следующем году концерн не сможет построить все автомобили, на которые рассчитывал.

В октябре 2021-го поставки модельного ряда Volkswagen упали на 33,5 процента относительно того же периода прошлого года. При этом генеральный директор концерна опроверг утверждения о том, что нехватка полупроводников застала автомобильную промышленность врасплох. По словам Герберта Дисса, еще до начала пандемии коронавируса он говорил о возможных перебоях с поставками комплектующих, вызванных возросшим спросом на электронные компоненты.

В середине октября сообщалось, что дефицит микроэлектроники повлиял на потери некоторых автопроизводителей сильнее, чем пандемия коронавируса. По предварительным данным, из-за нехватки полупроводников концерн Stellantis выпустит 1,4 миллиона автомобилей меньше запланированного количества.

Автоновости,Volkswagen,Герберт Дисс,VolksWagen,
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