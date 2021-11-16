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Назван срок запуска трассы «Москва-Казань»

Lenta.ru
1 час назад

Основной ход трассы «Москва-Казань» будет запущен в 2023 году, такой срок назвал вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит «Интерфакс».

Назван срок запуска трассы «Москва-Казань»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На стройке занято около 15 тысяч человек. Планируем запустить автомобильное движение по основному ходу магистрали в 2023 году», — сказал он. Дополнительные въезды на трассу и съезды с нее планируют закончить в 2024-м. Также, добавил Хуснуллин, параллельно идет разработка проектов по продлению дороги от Казани до Екатеринбурга. «Думаю, в начале следующего года выйдем на стройки этого участка», — указал он.

Ранее Хуснуллин объявил о возобновлении активных работ над проектом новой мегатрассы «Меридиан». Автодорога соединит Европу и Китай. По его словам, власти обсуждают реализацию программы «Меридиан», а также строительство дорог в Южном федеральном округе и Восточного полигона Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба.

В апреле глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что трассу из Москвы в Казань запустят в 2024 году. В текущем году на стройку выделят 40 миллиардов рублей, общий объем финансирования превышает 650 миллиардов.

Автоновости,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,Интерфакс,
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