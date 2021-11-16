Назван срок запуска трассы «Москва-Казань»

«На стройке занято около 15 тысяч человек. Планируем запустить автомобильное движение по основному ходу магистрали в 2023 году», — сказал он. Дополнительные въезды на трассу и съезды с нее планируют закончить в 2024-м. Также, добавил Хуснуллин, параллельно идет разработка проектов по продлению дороги от Казани до Екатеринбурга. «Думаю, в начале следующего года выйдем на стройки этого участка», — указал он.