Четыре бренда повысили стоимость автомобилей

Компании Citroen, Fiat, Peugeot и Opel, входящие в концерн Stellantis, повысили стоимость своих автомобилей на российском рынке. Повышение цен коснулось как пассажирского, так и коммерческого транспорта. Обновление прайс-листов затронуло 20 моделей, некоторые из которых прибавили в цене до 100 000 рублей. Что касается продаж, то самое сильное падение спроса зафиксировали дилеры Fiat, которые реализовали на 55 процентов меньше автомобилей.

Фото: Peugeot Peugeot

Согласно новым прайс-листам, Citroen поднял цены на восемь моделей, среди которых Berlingo Multispace, Jumpy VU и Spacetourer. Эти модели прибавили в цене 40 000, 30 000 и 50 000 рублей соответственно. Марка Opel скорректировала стоимость четырех транспортных средств. Средняя прибавка составила 30 000 рублей. Бренд Peugeot увеличил стоимость семи автомобилей. Больше других подорожали микроавтобусы Traveller и Boxer, стоимость которых увеличилась на 50 000 рублей.

Что касается продаж, в прошлом месяце наибольшее падение спроса показал Fiat, который реализовал на 55 процентов меньше автомобилей. Opel и Peugeot, напротив, удвоили объемы продаж в октябре. Citroen же пока держится на уровне 3 938 проданных автомобилей, что на 54 процента превышает прошлогодний результата.