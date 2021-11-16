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Сразу четыре бренда повысили стоимость автомобилей на российском рынке

Motor.ruиещё 1
42 минуты назад

Компании Citroen, Fiat, Peugeot и Opel, входящие в концерн Stellantis, повысили стоимость своих автомобилей на российском рынке. Повышение цен коснулось как пассажирского, так и коммерческого транспорта. Обновление прайс-листов затронуло 20 моделей, некоторые из которых прибавили в цене до 100 000 рублей. Что касается продаж, то самое сильное падение спроса зафиксировали дилеры Fiat, которые реализовали на 55 процентов меньше автомобилей.

Четыре бренда повысили стоимость автомобилей
Фото: PeugeotPeugeot

Согласно новым прайс-листам, Citroen поднял цены на восемь моделей, среди которых Berlingo Multispace, Jumpy VU и Spacetourer. Эти модели прибавили в цене 40 000, 30 000 и 50 000 рублей соответственно. Марка Opel скорректировала стоимость четырех транспортных средств. Средняя прибавка составила 30 000 рублей. Бренд Peugeot увеличил стоимость семи автомобилей. Больше других подорожали микроавтобусы Traveller и Boxer, стоимость которых увеличилась на 50 000 рублей.

Что касается продаж, в прошлом месяце наибольшее падение спроса показал Fiat, который реализовал на 55 процентов меньше автомобилей. Opel и Peugeot, напротив, удвоили объемы продаж в октябре. Citroen же пока держится на уровне 3 938 проданных автомобилей, что на 54 процента превышает прошлогодний результата.

В конце октября компания Audi в очередной раз подняла цены на весь модельный ряд в России, за исключением электрокаров e-tron и e-tron S. Стоимость модельного ряда марки выросла на 65 000 - 311 000 рублей.

Автоновости,Fiat,Audi,Peugeot,Opel,Citroen,
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