Генпрокуратура раскритиковала систему видеофиксации ПДД

Система видеофиксации на дорогах преследует цели обогащения вместо обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом, как сообщает Regnum, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

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«Установка систем видеофиксации преследует цели обогащения, то есть монетизации - как можно быстрее и больше получить прибыль. Вопросы безопасности отходят у нас на второй план», - констатировал генпрокурор.

По его словам, во время проверок выясняется, что зачастую системы видеонаблюдения вводятся в эксплуатацию с неотлаженным программным обеспечением, в результате чего граждане получают необоснованные штрафы.

Краснов отметил, что «некоторые системы вовсе не работают при попустительстве соответствующих должностных лиц».

По его словам, Генпрокуратура установила множество фактов картельных сговоров, дробления закупок, приобретения аппаратуры, которая не соответствует заявленным в контракте характеристикам, а также неисполнение условий контрактов при формировании начальной цены.

К примеру, в Кировской области региональный министр и директор предприятия незаконно ввели в эксплуатацию систему видеонаблюдения, причинив ущерб региону на сумму более 78 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.