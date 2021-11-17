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Автомобили Tesla начали резко тормозить

Lenta.ru
1 час назад

Пользователи автомобилей Tesla рассказали об участившихся случаях ложного торможения во время езды на автопилоте. Об этом сообщает издание Electrek.

Автомобили Tesla начали резко тормозить
Фото: ReutersReuters

Ложное срабатывание тормозной системы может произойти в момент, когда на электрокаре активен режим помощи водителю (ADAS). Специалисты полагают, что это происходит из-за того, что автопилот ошибочно определяет препятствие на пути. По словам автолюбителей, машины которых начали резко тормозить без причины, ситуация доставляет им дискомфорт. Во многих случаях подобное поведение авто может быть опасным, так как находящаяся сзади машина может не успеть избежать столкновения.

Журналисты обратили внимание, что Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) уже начало изучать жалобы потребителей. Судя по отчетам владельцев авто, машина либо плавно снижает скорость и останавливается, либо автопилот резко «ударяет» по тормозам.

Автор Electrek Фред Ламберт (Fred Lambert) заявил, что столкнулся с подобной проблемой, когда его машина перестраивалась на автомагистрали. «К счастью, позади меня не было машины, и я смог быстро возобновить движение», — отметил журналист.

Автоновости,Tesla,
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