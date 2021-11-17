В России попросили поднять цены на техосмотр

Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила отменить госрегулирование цен на техосмотр автомобилей, чтобы не допустить закрытия большого количества операторов. Такое предложение содержится в письме к вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину, пишут «Ведомости».

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По подсчетам экспертов, изменения в законодательстве делают экономически обоснованной ставку в размере 2,5-2,8 тысячи рублей за легковой автомобиль, то есть стоимость проверки должна подняться в несколько раз.

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Также организация считает необходимым ввести программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в этой сфере. Речь идет о частичной компенсации затрат на оборудование для развития производства — до 50 процентов, не более 10 миллионов рублей, — или же о субсидированной процентной ставке по кредитам и лизингу.

Поводом для обращения стали вступившие в силу с 1 марта текущего года поправки о новых условиях аккредитации операторов ТО. Компаниям дали год на то, чтобы им соответствовать, однако переоборудование пункта техосмотра требует значительных затрат, которые при нынешних условиях нечем компенсировать.

Действующие требования предусматривают фотосъемку автомобиля при техосмотре до и после его проведения, причем с указанием координат нахождения лаборатории. Эти и ряд других данных поступают в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД, что должно исключить покупку диагностической карты без проверки.

На данный момент они выглядят выполнимыми только для небольшого количества участников рынка. По состоянию на середину октября в стране зарегистрированы 5077 операторов техосмотра. За восемь месяцев заявки на аккредитацию по новым правилам подали 415 из них, а одобрены были всего 53 лаборатории.

Национальная ассоциация предприятий техобслуживания транспортных средств подсчитала, что стоимость модернизации пункта составляет 1,5-2 миллиона рублей, создание диагностической лаборатории в арендуемых помещениях — от 5 миллионов рублей. При этом их загрузка продолжает снижаться. Неделю назад Госдума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от обязательного осмотра легковые автомобили и мотоциклы, за исключением случаев, когда возраст техники старше четырех лет и она меняет владельца или была существенно переоборудована, например, переведена на газ.

Как пишет глава «Опоры России» Александр Калинин, такие изменения лишают компании основного источника дохода, а значит, операторы рискуют потерять инвестиции. В настоящее время тарифы на техосмотр устанавливают регионы на основе методики Федеральной службы по тарифам (полномочия с 2015 года переданы Федеральной антимонопольной службе). В результате в среднем по стране прохождение ТО обходится в 570 рублей. В обращении к вице-премьеру указано, что изменения в законодательстве делают экономически обоснованной ставку в размере 2,5-2,8 тысячи рублей за легковой автомобиль.

Председатель Гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек предположил, что нагрузка на пункты техосмотра после вступления закона в силу упадет как минимум в три раза. Глава Союза операторов техосмотра Алексей Березовский добавил, что если ставку не поднять, то в стране закроется половина пунктов техосмотра. Кроме того, он напомнил, что в отдельных российских регионах тарифы не менялись уже десять лет, несмотря на изменение курса рубля.