В Московской области появится еще одна платная дорога

На востоке Московской области появится еще одна платная дорога, которая будет идти в обход городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво в составе «большой бетонки» А-108. Об этом пишет «Коммерсант».

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Проект обхода населенных пунктов был готов еще в 2010-х годах, и из 22 км было построено лишь 9 км от трассы М-7 до Ожерелок. Затем стройка заморозилась из-за недостатков проектной документации. В сентябре текущего года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что достраивать дорогу будет госкомпания, и соответствующие договоренности были достигнуты.