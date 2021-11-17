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На востоке Московской области появится еще одна платная дорога

Авторадио
54 минуты назад

На востоке Московской области появится еще одна платная дорога, которая будет идти в обход городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво в составе «большой бетонки» А-108. Об этом пишет «Коммерсант».

В Московской области появится еще одна платная дорога
Фото: ТАССТАСС

Проект обхода населенных пунктов был готов еще в 2010-х годах, и из 22 км было построено лишь 9 км от трассы М-7 до Ожерелок. Затем стройка заморозилась из-за недостатков проектной документации. В сентябре текущего года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что достраивать дорогу будет госкомпания, и соответствующие договоренности были достигнуты.

По сообщению источника издания, также рассматривается сценарий, чтобы забрать эту часть трассы в госкомпанию и построить как платную, с привлечением внебюджетных средств. Однако член общественного совета при подмосковном Минтрансе Андрей Мухортиков считает, что делать дорогу платной – неправильно. В этом случае часть транзита так и останется в городах.

Автоновости,Вячеслав Петушенко,Андрей Мухортиков,Минтранс РФ,Автодор,
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