В Московской области появится еще одна платная дорога

На востоке Московской области появится еще одна платная дорога, которая будет идти в обход городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво в составе «большой бетонки» А-108. Об этом пишет «Коммерсант».
Проект обхода населенных пунктов был готов еще в 2010-х годах, и из 22 км было построено лишь 9 км от трассы М-7 до Ожерелок. Затем стройка заморозилась из-за недостатков проектной документации. В сентябре текущего года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что достраивать дорогу будет госкомпания, и соответствующие договоренности были достигнуты.
По сообщению источника издания, также рассматривается сценарий, чтобы забрать эту часть трассы в госкомпанию и построить как платную, с привлечением внебюджетных средств. Однако член общественного совета при подмосковном Минтрансе Андрей Мухортиков считает, что делать дорогу платной – неправильно. В этом случае часть транзита так и останется в городах.