В Швеции создали литий-ионные аккумуляторы полностью из вторсырья

Шведская компания Northvolt AB объявила о разработке инновационной технологии производства литий-ионных аккумуляторов, которые на сто процентов состоят из переработанного никеля, марганца и кобальта. Специалисты изготовили первую ячейку, а также анонсировали начало серийного производства. Главным покупателем переработанных аккумуляторов станет концерн Volkswagen, а также другие мировые бренды.

Фото: © Northvolt © Northvolt

По словам специалистов, новые аккумуляторы станут серьезным шагом к замкнутому выпуску литий-ионных батарей для электромобилей. Технология позволяет восстановить до 95 процентов металлов до первоначального уровня чистоты. Шведские инженеры планируют к 2030 году повысить долю вторсырья в общем объеме производства до 50 процентов. Для этого специалисты собираются построить завод Revolt Ett, который сможет утилизировать до 125 000 тонн батарей в год.

Помимо никеля, марганца, кобальта и лития в компании планируют извлекать из отработанных аккумуляторов медь, алюминий и пластик. Главным заказчиком продукции шведских специалистов станет концерн Volkswagen. Кроме того, компания уже заключила контракты с BMW, Volvo, Polestar и Scania на поставку батарей из вторсырья на сумму 27 миллиардов долларов.