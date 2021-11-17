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В Швеции создали первые аккумуляторы, которые полностью состоят из вторсырья

Motor.ruиещё 1
2 часа назад

Шведская компания Northvolt AB объявила о разработке инновационной технологии производства литий-ионных аккумуляторов, которые на сто процентов состоят из переработанного никеля, марганца и кобальта. Специалисты изготовили первую ячейку, а также анонсировали начало серийного производства. Главным покупателем переработанных аккумуляторов станет концерн Volkswagen, а также другие мировые бренды.

В Швеции создали литий-ионные аккумуляторы полностью из вторсырья
Фото: © Northvolt© Northvolt

По словам специалистов, новые аккумуляторы станут серьезным шагом к замкнутому выпуску литий-ионных батарей для электромобилей. Технология позволяет восстановить до 95 процентов металлов до первоначального уровня чистоты. Шведские инженеры планируют к 2030 году повысить долю вторсырья в общем объеме производства до 50 процентов. Для этого специалисты собираются построить завод Revolt Ett, который сможет утилизировать до 125 000 тонн батарей в год.

Помимо никеля, марганца, кобальта и лития в компании планируют извлекать из отработанных аккумуляторов медь, алюминий и пластик. Главным заказчиком продукции шведских специалистов станет концерн Volkswagen. Кроме того, компания уже заключила контракты с BMW, Volvo, Polestar и Scania на поставку батарей из вторсырья на сумму 27 миллиардов долларов.

В конце мая австралийская компания представила инновационные батареи на основе алюминия и графена, которые по всем параметрам превосходят современные литий-ионные аккумуляторы. Специалисты планируют наладить массовое производство компонента к 2024 году.

Автоновости,Volvo,BMW,Volkswagen,VolksWagen,
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