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Представлен обновленный кроссовер Volkswagen T-Roc

Wroom.ru
2 часа назад

Volkswagen обновил семейство T-Roc, предназначенное для европейского рынка.

Представлен обновленный кроссовер Volkswagen T-Roc
Фото: WroomWroom

Автомобиль получил крупные боковые секции на переднем бампере и вертикальные противотуманные фары — такой дизайн напоминает китайскую версию. Также европейский Volkswagen T-Roc обзавелся новой решеткой радиатора, измененной графикой фар и задних фонарей, колесами диметром от 16 до 19 дюймов.

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В салоне стоит отметить новую переднюю панель. Уже базовая модификация включает восьмидюймовый экран виртуальных приборов. Медиасистема имеет улучшенный функционал и голосовое управление.

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Техническая начинка сталась прежней. В Европе машины предлагаются с бензиновыми моторами объемом 1,0, 1,5 и 2,0 литра, развивающими 110, 150 и 190 л. с. соответственно, а также с турбодизелями 2.0 мощностью 115 или 150 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот. Привод — передний или полный в зависимости от версии.

Те же изменения коснулись и «горячего» кроссовера Volkswagen T-Roc R. Он оснащен турбомотором 2.0 TSI мощностью 300 л. с., роботом и полным приводом, а из новшеств отмечаются агрессивный обвес и четыре патрубка выпускной системы.

По-прежнему в строю остается и T-Roc Cabriolet. У него увеличена на 40 мм колесная база и усилен двухдверный кузов. Автомобиль предлагается с моторами 1.0 и 1.5, развивающими 115 и 150 л. с. соответственно.

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Обновленное семейство Volkswagen T-Roc начнут продавать весной. Цены на немецком рынке будут начинаться с 24500 евро, что составляет около 2 млн рублей по текущему курсу.

Кстати, именно кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам октября этого года стал лидером по продажам в Германии, впервые за 30 лет сдвинув с первого места Volkswagen Golf.

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