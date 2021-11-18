Выписывать штрафы с дорожных камер станет сложнее

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к рассмотрению проект норм для КоАП, который усложнит процесс вынесения штрафов с дорожных камер. Как сообщает «Коммерсантъ», проект запретит выписывать штрафы с устройств, не обозначенных предупреждающими знаками, а также если будут замечены следы обработки фотоматериалов нарушений. Если правила размещения камеры или хранения снимков будут нарушены, производство по делу прекратится – то есть, штраф не будет вынесен.

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Поправки в КоАП уже поддержало правительство, а Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в декабре.

На сегодняшний день на российских дорогах насчитывается более 23 тысяч стационарных и мобильных камер, а до 2030 года их количество собираются увеличить в два раза. По плану, цена расширения сети камер составит 28,7 миллиарда рублей.

Эксперты нередко указывают на недостаточно проработанные нормы использования камер, приводящие к ошибочным штрафам из-за «ловушек» и рваных скоростных режимов. Президент Владимир Путин еще два года назад поручил создать систему, исключающую штрафы с неправильно установленных камер, однако фактически ее разработкой занялись только в 2021 году.

В КоАП же прописано, что камеры должны быть сертифицированы как средства измерения и подвергаться метрологической проверке. В ГОСТе расписаны более подробные требования, но все они пока добровольные.