Hyundai показала концепт будущего флагмана

Hyundai привезла на автосалон в Лос-Анджелесе важную новинку – крупный электрокроссовер с недвусмысленным названием SEVEN, предвосхищающий флагманский Ioniq 7. Пока это только концепт с футуристичным оснащением, большая часть которого, по всей вероятности, не доберется до конвейера: у модели атмосферный салон-трансформер, джойстик вместо руля и «пиксельная» оптика. Что же до серийного Ioniq 7, который станет уже третьей моделью суббренда Ioniq, то его появление ожидается не ранее 2023 года.

Внешне SEVEN походит на однообъемник Staria, прозванный за необычный дизайн «космическим». Спереди и сзади оптика выполнена в виде «параметрических пикселей» («Parametric Pixels»), дебютировавших еще в 2019 году на шоу-каре 45 EV – предвестнике Ioniq 5.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Слева у электрокроссовера только одна дверь, а справа – две, причем задняя открывается против хода движения, как на других концептах с салоном-«гостиной». Колесные диски имеют активные воздушные заслонки, которые открываются для снижения сопротивления воздуху.

Однако главная «изюминка» SEVEN – салон-трансформер. Вместо традиционных руля и педалей здесь имеется только джойстик, который можно при необходимости убрать, включив автопилот. Сзади – диван-уголок, а перед ним расположены два вращающихся кресла. В отделке, согласно трендам, использованы переработанные и эко-материалы: бамбуковое дерево, циновка, биосмола и медь — ткани пропитаны антибактериальным веществом.

Для пассажиров предусмотрена панорамная крыша-экран, способная отображать различный контент, мини-холодильник и даже ниши для чистки обуви. За чистоту отвечают система очистки воздуха Hygiene Airflow System и функция ультрафиолетового обеззараживания UVC Sterilization.

«Техника» концепта осталась без особого внимания. Hyundai упомянул лишь, что аккумуляторы SEVEN поддерживают зарядку мощностью до 350 киловатт, как и другие Ioniq, построенные на электрической платформе E-GMP. Пополнить батарею с 10 до 80 процентов можно за 20 минут, а заявленный запас хода превышает 480 километров. Ранее серийной «семерке» пообещали пневмоподвеску, автопилот третьего уровня, а также набор ассистентов ADAS Hyundai.