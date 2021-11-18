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Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне

Motor.ru
1 час назад

Hyundai привезла на автосалон в Лос-Анджелесе важную новинку – крупный электрокроссовер с недвусмысленным названием SEVEN, предвосхищающий флагманский Ioniq 7. Пока это только концепт с футуристичным оснащением, большая часть которого, по всей вероятности, не доберется до конвейера: у модели атмосферный салон-трансформер, джойстик вместо руля и «пиксельная» оптика. Что же до серийного Ioniq 7, который станет уже третьей моделью суббренда Ioniq, то его появление ожидается не ранее 2023 года.

Hyundai показала концепт будущего флагмана
Фото: Motor.ruMotor.ru

Внешне SEVEN походит на однообъемник Staria, прозванный за необычный дизайн «космическим». Спереди и сзади оптика выполнена в виде «параметрических пикселей» («Parametric Pixels»), дебютировавших еще в 2019 году на шоу-каре 45 EV – предвестнике Ioniq 5.

Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai

Слева у электрокроссовера только одна дверь, а справа – две, причем задняя открывается против хода движения, как на других концептах с салоном-«гостиной». Колесные диски имеют активные воздушные заслонки, которые открываются для снижения сопротивления воздуху.

Однако главная «изюминка» SEVEN – салон-трансформер. Вместо традиционных руля и педалей здесь имеется только джойстик, который можно при необходимости убрать, включив автопилот. Сзади – диван-уголок, а перед ним расположены два вращающихся кресла. В отделке, согласно трендам, использованы переработанные и эко-материалы: бамбуковое дерево, циновка, биосмола и медь — ткани пропитаны антибактериальным веществом.

Для пассажиров предусмотрена панорамная крыша-экран, способная отображать различный контент, мини-холодильник и даже ниши для чистки обуви. За чистоту отвечают система очистки воздуха Hygiene Airflow System и функция ультрафиолетового обеззараживания UVC Sterilization.

«Техника» концепта осталась без особого внимания. Hyundai упомянул лишь, что аккумуляторы SEVEN поддерживают зарядку мощностью до 350 киловатт, как и другие Ioniq, построенные на электрической платформе E-GMP. Пополнить батарею с 10 до 80 процентов можно за 20 минут, а заявленный запас хода превышает 480 километров. Ранее серийной «семерке» пообещали пневмоподвеску, автопилот третьего уровня, а также набор ассистентов ADAS Hyundai.

Премьера «товарного» Ioniq 7 ожидается не ранее 2023 года. До этого к линейке присоединится седан Ioniq 6 – серийное воплощение концепта Prophecy.

Автоновости,Hyundai,
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