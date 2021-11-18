Россиян предупредили об очередях на заправках

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что проблемы на российском рынке дизельного топлива могут привести к дефициту, росту цен на дизель до европейских уровней и даже остановкам предприятий. Как сообщает NEWS.ru, в такой ситуации очереди на заправках могут стать реальностью.

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Стоимость зимнего дизеля на торгах 16 ноября обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за тонну. Незадолго до этого, по итогам торгов 11 ноября, цены на зимний дизель впервые превысили 61 тыс. рублей за тонну.

По мнению Гусева, дефицит зимнего дизеля в предстоящем сезоне составит от трех до шести миллионов тонн. Он отметил, что многое будет зависеть от погоды. К примеру, в 2019 году благодаря достаточно теплой зиме можно было ездить на «межсезонке», но этот вариант не сработает в морозы.

Гусев подчеркнул, что у НПЗ сейчас нет необходимых условий и стимулов для наращивания производства, как и «глобальных возможностей».

Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что в 2019 году недостаток предложения на рынке дизтоплива составлял 19 процентов (3,7 млн тонн), но с ним справлялись за счет смешивания летнего дизеля и авиакеросина.

Гусев добавил, что на розничной стоимости дизеля ситуация не отразится, так как рост цен на заправках власти ограничивают уровнем инфляции. Однако очереди за дизелем он назвал «реальной перспективой».

«Проблема будет не столько у людей, сколько у независимых АЗС, которые вот уже год торгуют топливом себе в минус. На фоне недостатка дизеля можно ожидать повышенной нагрузки на сети АЗС нефтяных компаний», - подчеркнул он.