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В России запустят массовое производство электрокаров

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

В начале 2022 года некая компания заключит с РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК), связанный с электромобилями. Об этом рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов, передает «Финам».

В России запустят массовое производство электрокаров
Фото: VolkswagenVolkswagen

Отмечается, что большой интерес к производству электромобилей в России проявляют Volkswagen и Renault, также заключить СПИКи планируют «КамАЗ» и калининградский «Автотор». Первое соглашение планируется заключить в феврале 2022 года, рассказал Торосов, но называть компанию не стал. Заключая с производителями СПИКи, им обещают меры поддержки в обмен на инвестиции в производство и технологии.

Также Торосов подтвердил, что Россия выступает за отмену нулевой пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которую ввели весной 2020 года. Продление нулевой пошлины может замедлить развитие проекта по созданию электрокаров в РФ, заметил он.

Ранее стало известно, что правительство планирует со следующего года в девять раз поднять размер утилизационного сбора на импортируемые электрокары.

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