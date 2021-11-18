В России запустят массовое производство электрокаров

В начале 2022 года некая компания заключит с РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК), связанный с электромобилями. Об этом рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов, передает «Финам».

Фото: Volkswagen Volkswagen

Отмечается, что большой интерес к производству электромобилей в России проявляют Volkswagen и Renault, также заключить СПИКи планируют «КамАЗ» и калининградский «Автотор». Первое соглашение планируется заключить в феврале 2022 года, рассказал Торосов, но называть компанию не стал. Заключая с производителями СПИКи, им обещают меры поддержки в обмен на инвестиции в производство и технологии.

Также Торосов подтвердил, что Россия выступает за отмену нулевой пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которую ввели весной 2020 года. Продление нулевой пошлины может замедлить развитие проекта по созданию электрокаров в РФ, заметил он.