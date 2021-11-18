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Появились подробности о Toyota Prius следующего поколения

Motor.ruиещё 1
4 часа назад

В ходе мероприятия Toyota E-Volution, посвященного премьере электрокара bZ4X в США, были озвучены подробности о следующем Prius. Новую генерацию модели представят через год и, как обещают в компании, она станет мощнее и экономичнее предшественника. Со сменой поколения в 2022 году Prius претерпит эволюционные изменения, а позже, в 2025 году, на рынок может выйти полностью новая модель: по одной из версий, это будет автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде.

Появились подробности о Toyota Prius следующего поколения
Фото: © Bestcarweb.jp© Bestcarweb.jp

У Toyota уже имеются разработки в области водородных автомобилей. Так, весной этого года марка показала Corolla Sport с экспериментальной установкой: 1,6-литровым турбомотором от GR Yaris с новой системой впрыска и топливопроводом. Вместо бензина в нем используется сжатый водород.

Неофициальный рендер нового Toyota Prius

Впрочем, проблему вредных выбросов эта технология не решает: в отличие от «чистых» автомобилей на топливных элементах (как, например, седан Toyota Mirai), выхлопом которых является вода, машины с таким агрегатом выделяют небольшое количество диоксида углерода и оксида азота.

Prius актуального, четвертого поколения продается с 2015 года: он комплектуется 1,8-литровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона, и электромотором. На переднеприводном Приусе агрегаты суммарно развивают до 122 лошадиных сил, а версия AWD-e дополнена электромотором на задней оси мощностью 7,2 силы.

В России Toyota Prius не представлен с 2019 года. Продажи модели свернули в связи с появлением обновленной версии, однако до нашего рынка она так и не добралась.

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