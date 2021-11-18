Эмираты закажут большую партию бронированных Aurus

Объединенные Арабские Эмираты заказывают крупную партию люксовых российских автомобилей Aurus. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Корольков/РГ Александр Корольков/РГ

По его словам, заказ размещается в данный момент.

"Я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения, и в какой конкретно версии. Скорее всего, это будут большие бронированные машины", - пояснил министр.

Также Мантуров рассказал, что обсуждалась покупка автомобилей Aurus Казахстаном.

Серийный выпуск люксовых автомобилей Aurus Senat начался в мае этого года в Елабуге. Автомобиль был полностью создан в НАМИ при поддержке Минпромторга. Aurus используется во время ключевых официальных визитов как официальный автомобиль президента России.

Также уже испытывается прототип электромобиля Aurus на водородных топливных элементах. По словам Дениса Мантурова, первые модели, готовые к поставкам на рынок, могут увидеть свет уже в 2024 году.

Александр Корольков/РГ