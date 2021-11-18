Россияне смогут "штрафовать" друг друга за нарушения ПДД

Россияне получат возможность наказывать водителей за нарушения ПДД: к лету 2022 года в стране появится мобильное приложение, позволяющее выписывать штрафы на основании фото и видео без составления протокола. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое приложение поручил создать президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 19 октября 2021 года.

По поручению президента, в следующем году должна появиться законодательная возможность штрафовать за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении - на основании материалов фото- и (или) видеосъемки, «полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде».

Аналогичное приложение уже использовалось в РФ - «Помощник Москвы», выпущенное в 2015 году. Однако Верховный суд фактически запретил использовать его для назначения административных наказаний, постановив, что штрафовать можно только с помощью дорожных камер.

При автоматической фиксации нарушений с помощью камер существует особый порядок привлечения нарушителей к ответственности: протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу выносится без участия владельца авто и сотрудника ГИБДД.

В суде сочли, что мобильный телефон или видеорегистратор не могут считаться автоматическим средством фиксации, так как управляются человеком.

При этом в Департаменте транспорта города обращали внимание, что приложение позволяет однозначно определять дату, точное время и место фиксации. По словам чиновников, у «Помощника Москвы» есть полный набор сертификатов, поверок и документации, позволяющей считать его средством автоматической фиксации. Одна из самых частых жалоб через приложение - парковка на газоне.