На мировом авторынке назревает новый кризис

"Проблемы с добычей при этом сохранятся как минимум до конца 2021 года, а существующих запасов хватит до конца ноября. Ситуация осложняется особенностями самого магния. Им нельзя заполнить склады и хранить: примерно через три месяца металл начинает окисляться на воздухе, превращаясь в некондицию. Что будет дальше - большой вопрос", - отметил Сергей Власов и напомнил, что Европейская ассоциация автопроизводителей вместе с другими промышленными объединениями уже выступила с заявлением о грядущей нехватке магния.