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"Калашников" запатентовал маленький автомобиль "Иж"

Газета.Ru
1 час назад

Концерн «Калашников» запатентовал дизайн автомобиля, который в 2019 году был представлен под названием «Иж UV-4». Патентные изображения машины опубликованы в открытой базе Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС).

"Калашников" запатентовал маленький автомобиль "Иж"
Фото: www1.fips.ruwww1.fips.ru

Впервые электромобили «Иж» появились в 2018 году под названием «Овум», рассказывали в «Ростехе». «Калашников» выпустил их по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Накануне Чемпионата мира по футболу концерн передал московской полиции тогда еще трехколесные «Овумы». Электромобили планировалось использовать только для патрулирования, они были оснащены двигателем мощностью 20 л.с. и могли разгоняться только до 30 км/час. Одного заряда аккумулятора хватало на 150 км.

Четырехколесный «Иж UV-4» стал развитием модели. Он получил более прочный кузов длиной 3,4 м и шириной 1,5 м, рама состоит из стальных труб, а наружные панели сделаны из пластика. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 68 л.с., его максимальная скорость не превышает 80 км/ч, а запас хода составляет 150 километров. Одним из преимуществ модели называли ее модульную конструкцию, которая позволяет варьировать количество пассажирских мест под требования различных городских служб.

Ранее сообщалось, что Минобороны закупит у «Калашникова» БПЛА-камикадзе для ВМФ.

Автоновости,Министерство обороны,Ижмаш,Ростех,
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