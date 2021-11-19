Беспилотный автомобиль от Apple появится в 2025 году

Компания Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль. Отмечается, что он может появиться в 2025 году.

Фото: Скриншот трансляции Apple Скриншот трансляции Apple

В начале 2021 году инженеры Apple считали, что автомобиль появится на свет через 5-7 лет. Однако теперь в компании рассчитывают разработать его в 2025 году.

— Компании еще предстоит завершить испытание беспилотной системы автомобиля, что является «амбициозной задачей» для такого срока. Если Apple не достигнет цели, то может либо перенести выпуск, либо начать продажу автомобилей с более простой технологией, — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство подчеркнуло, что у данного средства передвижения будут отсутствовать руль и педали.

В середине октября компания Apple заявила, что производство iPhone 13 может быть сокращено из-за нехватки чипов. Компания Apple ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже.