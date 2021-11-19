«Яндекс» назвали причиной повышения цен на бензин

Представители АЗС сообщили, что цены на топливо могут вырасти из-за повышения тарифов сервиса «Яндекс.Заправки». Об этом сообщает газета «Известия».

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Владельцы заправочных станций сообщили, что в начале ноября «Яндекс» разослал письма, где говорится о повышении тарифов использования сервиса на треть с 1 декабря. В письме говорится, что тариф для АЗС поднимется на 1,2% от суммы платежа в приложении до 2,99% плюс НДС или 3,59%.

По мнению главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуша, новые тарифы станут неподъемными для независимых АЗС, так как в 2021 году отрасль столкнулась с такими сложностями, как значимый рост оптовых цен и нехватка предложения зимнего дизеля.

Он добавил, что с «Яндексом» смогут работать только крупные компании, а маленькие повысят цены на топливо или откажутся от услуг сервиса.

В региональном отделении «Опоры России» согласились с такими выводами и добавили, что цены на топливо могут подняться на 1,2%.