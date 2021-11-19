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Lada с обязательными допами с завода: АвтоВАЗ одумался

Российская Газета
3 часа назад

АвтоВАЗ будет предлагать автомобили с дополнительными опциями, комплект и стоимость которых определены непосредственно заводом-изготовителем.

АвтоВАЗ одумался: допы станут полуобязательными
Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Но то ли из-за проверки Федеральной антимонопольной службы, то ли из-за недовольства дилеров, которых новой моделью продаж компания лишила возможности повышения прибыли, решение было не отменено, но скорректировано.

Если ранее сообщалось, что у клиента не будет права отказаться при покупке автомобиля от пакета опций, который в зависимости от модели и комплектации плюс-минус одинаковый, то теперь, по данным Лада.онлайн, АвтоВАЗ предоставит покупателю такую возможность.

Для чего компании такая модель продаж? Цели акции заключаются в улучшении потребительских качеств автомобилей марки Lada; увеличении продаж аксессуаров; предоставлении дополнительной возможности реализации аксессуаров с использованием ресурсов автопроизводителя.

Целевые значения на продажу автомобилей с комплектами аксессуаров - 80%.

Ожидается, что допы, ставшие теперь полуобязательными, будут предлагать с 1 декабря этого года.

Автоновости,Lada,ФАС,Автоваз,
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