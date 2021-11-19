АвтоВАЗ одумался: допы станут полуобязательными

АвтоВАЗ будет предлагать автомобили с дополнительными опциями, комплект и стоимость которых определены непосредственно заводом-изготовителем.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Но то ли из-за проверки Федеральной антимонопольной службы, то ли из-за недовольства дилеров, которых новой моделью продаж компания лишила возможности повышения прибыли, решение было не отменено, но скорректировано.

Если ранее сообщалось, что у клиента не будет права отказаться при покупке автомобиля от пакета опций, который в зависимости от модели и комплектации плюс-минус одинаковый, то теперь, по данным Лада.онлайн, АвтоВАЗ предоставит покупателю такую возможность.

Для чего компании такая модель продаж? Цели акции заключаются в улучшении потребительских качеств автомобилей марки Lada; увеличении продаж аксессуаров; предоставлении дополнительной возможности реализации аксессуаров с использованием ресурсов автопроизводителя.

Целевые значения на продажу автомобилей с комплектами аксессуаров - 80%.