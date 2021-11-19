В России введут новые правила проезда по платным дорогам

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила проезда по платным дорогам. Предыдущую редакцию приняли еще в 2010 году.

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Новые правила оплаты

В России появятся два способа оплаты проезда по платным дорогам – открытый и закрытый, объясняет портал "110 км". При открытом деньги будут взиматься за факт проезда вне зависимости от пройденной дистанции. При закрытом – водители будут платить за расстояние, а факт заезда на платную дорогу будет фиксироваться на пункте оплаты.

Будут действовать два механизма оплаты – барьерный и "свободный поток". Традиционный барьерный подразумевает остановку перед шлагбаумом на пункте оплаты. Проезд автомобиля разрешают только после того, как водитель оплатил его.

"Свободный поток" не требует остановки – оплата взимается по факту проезда через специальную рамку. Если на автомобиле есть транспондер, средства спишутся автоматически. Если его нет, то заплатить за проезд можно будет не позднее, чем через пять дней.

Камеры на рамках фиксации проезда записывают номерные знаки автомобилей. Поэтому водителей, не оплативших вовремя проезд по принципу "свободного потока", ждет штраф в размере тысячи рублей.

Кого освободят от оплаты проезда по платным дорогам?

Собственники платных дорог смогут сами разрешать бесплатный проезд по ним отдельным категориям транспорта. При этом по всей России без оплаты будет ездить по платным дорогам общественный транспорт (кроме такси и междугородних или международных автобусов), автомобили Федеральной почтовой службы и специальный транспорт.