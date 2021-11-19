Норильск переходит на электробусы

Управление имущества администрации Норильска разместило заявку на закупку двух электробусов, предназначенных для перевозки пассажиров, и трех станций ультрабыстрой зарядки мощностью до 300 кВт. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.
На покупку электробусов из бюджета 83,1 млн руб., а на зарядные станции — 46,9 млн руб. В Норильске собираются получить их до 30 апреля 2022 года.
В техническом задании указано, что электрические автобусы технически допустимой максимальную массой более 5 тонн должны быть небесно-синего цвета, вмещать от 70 до 105 пассажиров и преодолевать на одном заряде батареи от 50 до 100 километров.
В сентябре местные СМИ сообщали, что норильские депутаты в рамках программы «Развитие транспортной системы» в 2021-2022 годах собираются закупить восемь электробусов.
Сейчас из серийных электромобилей в России есть только коммерческий транспорт — электробусы и электрическая «Газель». При этом правительство планирует со следующего года поднять размер утилизационного сбора на импортируемые электрокары. Пытаясь стимулировать производство таких машин, власти фактически оставляют страну без этой продукции, выяснила «Газета.Ru».