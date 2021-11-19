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Норильск переходит на электробусы

Газета.Ru
2 часа назад

Управление имущества администрации Норильска разместило заявку на закупку двух электробусов, предназначенных для перевозки пассажиров, и трех станций ультрабыстрой зарядки мощностью до 300 кВт. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

Норильск переходит на электробусы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На покупку электробусов из бюджета 83,1 млн руб., а на зарядные станции — 46,9 млн руб. В Норильске собираются получить их до 30 апреля 2022 года.

В техническом задании указано, что электрические автобусы технически допустимой максимальную массой более 5 тонн должны быть небесно-синего цвета, вмещать от 70 до 105 пассажиров и преодолевать на одном заряде батареи от 50 до 100 километров.

В сентябре местные СМИ сообщали, что норильские депутаты в рамках программы «Развитие транспортной системы» в 2021-2022 годах собираются закупить восемь электробусов.

Сейчас из серийных электромобилей в России есть только коммерческий транспорт — электробусы и электрическая «Газель». При этом правительство планирует со следующего года поднять размер утилизационного сбора на импортируемые электрокары. Пытаясь стимулировать производство таких машин, власти фактически оставляют страну без этой продукции, выяснила «Газета.Ru».

Автоновости,Газета.Ru,
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