Ульяновский автозавод могут продать

Реорганизация Ульяновского автозавода, запущенная его владельцем «Соллерс Авто» три года назад, завершилась. В результате УАЗ отбросил все непрофильные активы и сохранил только «компетенции современного автопроизводителя» и деятельность, касающуюся выпуска машин: штамповку, сварку и так далее. По задумке «Соллерс Авто», такое решение должно повысить эффективность завода и его конкурентоспособность за счет сокращения расходов, однако некоторые эксперты считают, что предприятие готовят к продаже.

Фото: ТАСС/Егор Алеев ТАСС/Егор Алеев

Непрофильные активы и инфраструктуру УАЗа вывели в отдельное ООО «Промфининвест», которое будет принадлежать «Соллерс Авто». На базе нового предприятия могут построить индустриальный парк.

По мнению источников «Коммерсанта», у реорганизации может быть еще одна цель – превратить сам УАЗ в привлекательный для покупки актив.

«Советские предприятия объединяли все – от компонентов до социалки. Перед сделкой в них оставляют только сборку автомобилей, так происходило в том числе на АвтоВАЗе», – сказал Сергей Удалов из аналитического агентства «Автостат».

Эффективность самой площадки с выводом непрофильных активов возрастет, однако без партнера он в любом случае не сможет запустить производство автомобилей на новой платформе, отмечают источники. Ожидается, что решение о сотрудничестве будет принято в первом квартале 2022, но возможные партнеры пока не называются.