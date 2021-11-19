Ульяновский автозавод могут продать

Реорганизация Ульяновского автозавода, запущенная его владельцем «Соллерс Авто» три года назад, завершилась. В результате УАЗ отбросил все непрофильные активы и сохранил только «компетенции современного автопроизводителя» и деятельность, касающуюся выпуска машин: штамповку, сварку и так далее. По задумке «Соллерс Авто», такое решение должно повысить эффективность завода и его конкурентоспособность за счет сокращения расходов, однако некоторые эксперты считают, что предприятие готовят к продаже.
Непрофильные активы и инфраструктуру УАЗа вывели в отдельное ООО «Промфининвест», которое будет принадлежать «Соллерс Авто». На базе нового предприятия могут построить индустриальный парк.
По мнению источников «Коммерсанта», у реорганизации может быть еще одна цель – превратить сам УАЗ в привлекательный для покупки актив.
«Советские предприятия объединяли все – от компонентов до социалки. Перед сделкой в них оставляют только сборку автомобилей, так происходило в том числе на АвтоВАЗе», – сказал Сергей Удалов из аналитического агентства «Автостат».
Эффективность самой площадки с выводом непрофильных активов возрастет, однако без партнера он в любом случае не сможет запустить производство автомобилей на новой платформе, отмечают источники. Ожидается, что решение о сотрудничестве будет принято в первом квартале 2022, но возможные партнеры пока не называются.
У «Соллерс» есть совместное предприятие Sollers-Isuzu, в специнвестконтракте которого упоминается некая модель УАЗ City, о которой пока нет никакой информации. Весной сообщалось, что на УАЗе могут наладить сборку рамных внедорожников на базе Isuzu D-Max, которые заменят «Русский Прадо». Что касается последнего, то он так и не увидит свет: проект модернизированного «Патриота» закрыт, как и остальные новые проекты УАЗа.