Зимой на платных трассах скорость снижена до 110 км/час

«Автодор» снизит максимально разрешенную скорость на платных дорогах со 130 до 110 километров в час. Пока только на зиму для безопасности, заверили в «Автодоре». Впрочем, эксперты считают, что в деле оптимизации трафика на платных дорогах есть более важные дела.

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На сети платных дорог, которые обслуживает госкомпания «Автодор», будет снижена скорость до 110 километров в час. Всего это около 600 километров, почти на всем протяжении трассы М-11 «Нева», а также на участке обхода Новая Усмань на трассе М-4 «Дон». Ограничение продлится до 15 апреля следующего года, когда температуры должны выйти в плюс, а снег сойдет. На тех участках, где и так стояло ограничение в 110 километров в час, например на ЦКАД, ничего меняться не будет. В принципе толковое решение, учитывая, насколько эти платные дороги протяженные, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев:

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«Даже специальные службы не могут контролировать наружное покрытие. Возникает наледь: где-то теплее, где-то — холоднее. Водители, когда двигаются по платным дорогам, они переезжают из одного региона в другой. А это совсем другие климатические пояса. И у нас, допустим, платная трасса, но от Москвы до Краснодара. Здесь не может быть речи, справедливо ли сделали до 110. А международный опыт говорит, что даже на платных трассах, где 130 километров, по сути, не существует ограничений. Но даже там делают ограничения, если это, допустим, необходимо с погодными условиями. Просьба или предложение к Минтрансу: обозначьте все знаками! А то у нас очень любят это делать, а информацию вы можете узнать об этом только на «Яндекс.Навигаторе».

У рядового водителя может возникнуть вопрос: дескать, я плачу деньги за то, чтобы проехаться с ветерком и без пробок, — зачем меня ограничивать, если я на зимней резине? Не стоит ли вообще отменить все ограничения на платных трассах, тем более что, как заявлял сам «Автодор», асфальтовое покрытие качественное? Автоэксперты, когда тестировали только что открытую трассу М-11, отмечали, что неравномерно расположены заправки, не везде разбиты зоны отдыха для водителей, банально есть участки, где нет освещения. Эти задачи будут поважнее, чем регулирование скорости в зимний период, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

— Каждый водитель принимает решение по скоростному режиму сам для себя (руководствуясь в том числе и сцепными свойствами своей резины, и так далее), и зимой особо никто не гоняет, конечно же. Потому что все хотят жить. Поэтому я бы не стал перегонять туда-сюда скоростной режим — я не думаю, что это принесет какую-то существенную пользу. Лучше бы «Росавтодор» обеспечивал должное качество дорожного покрытия. Его своевременную уборку, очистку, посыпку реагентами и так далее. Как опытный пользователь платных дорог я вижу, что часто уборка их происходит совершенно несвоевременно.

— А как с камерами?

— Камер контроля нарушений на платных трассах действительно меньше. Но они есть. Их становится постепенно больше. В том числе и на трассе М-11 «Нева». Нельзя сказать, что они, как в Москве, установлены через каждые 300 метров.