Раскрыта дата премьеры нового поколения Kia Niro

The Korean Car Blog узнал дату дебюта нового поколения Kia Niro: по собственной информации издания, премьера состоится в рамках выставки Mobility Show, которая откроется в Сеуле 25 ноября 2021 года. Известно, что модель получит новый дизайн в стиле концепта HabaNiro двухлетней давности — фишкой автомобиля станут вертикальные фонари-бумеранги во всю длину задних стоек, которые уже засветились на шпионских фотографиях. Ожидается, что у следующего Niro будут три модификации: гибридная, плагин-гибридная и электрическая.

Фото: Carscoops.com Carscoops.com

Niro, дебютировавший в 2016 году, стал первым гибридным кроссовером в линейке Kia. Спустя пять лет модель готовится к смене поколения: весь прошлый год южнокорейская марка проводила дорожные испытания новинки, и шпионские фотографии предсерийного прототипа попали в Сеть. По предварительным данным, Niro сохранит прежние габариты, а дизайн экстерьера будет существенно доработан — серийная модель получит черты шоу-кара HabaNiro, представленного в 2019 году.

Ожидается гибридный вариант с установкой на базе 1,6-литрового ДВС, как у нынешнего Niro. Такой гибрид комплектуется батареей на 8,9 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода на одном электричестве в 42 километра. Вероятно, со сменой поколения кроссовер получит батарею большей емкости.

Также подтверждено появление полностью электрического Niro EV: актуальный электрокар оснащается 201-сильным электромотором и батареей емкостью 64 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 385 километров. Такому кроссоверу прочат прибавку к мощности и увеличение дальности хода.