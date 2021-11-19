Great Wall запускает ещё одну автомобильную марку

На открывшемся 19 ноября автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Great Wall Motor представила первый автомобиль своего нового бренда Salon, который займется производством электрических и водородных моделей премиум-сегмента.
Первой моделью нового бренда станет седан Salon Mecha Dragon длиной пять метров. Автомобиль получил просторный салон и огромный экран медиасистемы на передней панели.
Седан оснащен двумя электромоторами с общей отдачей 544 л. с. и 750 Нм. Емкость тяговой батареи — 115 кВтч, на полной зарядке машина проедет 802 километра, а до 100 км/ч разгонится за 3,7 секунды.
Также автомобилю достались автопилот, который будет иметь сразу четыре лидара, семь камер и двенадцать ультразвуковых радаров, автопарковщик и специальная система для обмена данными с другими машинами и дорожной инфраструктурой.
Серийный выпуск седанов Salon Mecha Dragon планируется начать уже в 2022 году. Дебютная партия будет состоять из 101 экземпляра по цене 76 тысяч долларов.