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Apple создаст беспилотный автомобиль в 2025 году

Российская Газета
52 минуты назад

Компания Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль к 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник. Хотя ранее инженеры IT-гиганта заявляли, что на разработку понадобится 5-7 лет.

Apple создаст беспилотный автомобиль в 2025 году
Фото: Edgar Su / ReutersEdgar Su / Reuters

При этом в Apple остановились на варианте с полностью автономным вождением - без руля и педалей и не требующем вмешательства человека, тогда как прежде рассматривалось создание модели с ограниченными беспилотным функциями. На первом настоял новый руководитель проекта Кевин Линч.

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Ряд участников команды Project Titan скептически относятся к урезанным срокам разработки, назвав график "амбициозным". Если в обозначенные четыре года уложиться не удастся, то Apple либо отложит запуск своего беспилотного электрокара, либо предложит его с менее технологичными возможностями.

Вместе с тем, источник утверждает, что компании удалось разработать базовую систему автономного вождения - процессор, которым будет оснащаться первое поколение автомобилей. По имеющимся данным, основной компонент состоит из нейронных процессоров, способных обрабатывать данные искусственного интеллекта. Нерешенным остается вопрос с системой охлаждения, поскольку этот микрочип сильно перегревается.

К слову, над процессором трудились создатели чипов для iPhone, iPad и Mac, которые, как и сам Линч, не имели раньше отношения к автомобильной сфере. Кадровый вопрос является одним из тех, что может затормозить разработку беспилотника. В 2021 году из проекта ушли как минимум четыре топ-менеджера. Apple активно ищет, в том числе пытается переманить из других компаний, инженеров для тестирования и разработки функций безопасности, экспертов по автономному вождению и оборудованию, а также многим другим направлениям автопроизводства.

Между тем, есть данные, что в скором времени участники Project Titan приступят к дорожным испытаниям созданного микрочипа и обновленных датчиков автономного вождения на 69 внедорожниках Lexus, приобретенных компанией много лет назад для проведения экспериментов с беспилотными системами.

Автоновости,Lexus,Кевин Линч,Apple,Bloomberg,
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