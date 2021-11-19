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Названы самые популярные радиостанции у автомобилистов

Газета.Ru
2 часа назад

Самой популярной радиостанцией среди владельцев автомобилей стала «Европа Плюс», говорится в отчете исследовательского холдинга «Ромир». Ее выбирали 3,8% водителей, а среднесуточная доля в этой категории составила 8,6%. Исследование проводилось в период с 8 по 14 ноября.

Названы самые популярные радиостанции у автомобилистов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В пятерку самых популярных радиостанций по охвату среди автомобилистов также вошли «Ретро FM» (3,4%), «NRJ Радио» (2,9%), «Русское радио» (2,7%) и «Love Radio» (2,6%). Десятку дополнили «Вести FM», DFM, «Юмор-FM», »Авторадио» и «Радио Маяк».

Примечательно, что среднесуточная доля прослушивания «Русского радио» и «Авторадио» среди людей, не имеющих автомобиля, оказалась больше, чем среди автомобилистов (на 1,9% и 1,3% соответственно).

«По результатам исследования мы видим, что не отмечается прямой корреляции между названием радиостанции и ее аудиторией. «Авторадио» на прошлой неделе включали далеко не только автомобилисты. Такую же ситуацию неделей ранее мы наблюдали с «Радио Дача», когда сравнивали медиапотребление дачников и людей, не имеющих дачи. Мы можем слушать радио в такси, в гостях, не относясь к целевой аудитории радиостанции», — сказала Елизавета Петрова, руководитель отдела по медиаисследованиям холдинга.

Ранее стало известно, какие названия автомобильных марок пользователям интернета тяжелее всего написать без ошибок.

Автоновости,Елизавета Петрова,Русское Радио,Авторадио,Вести ФМ,
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