Названы самые популярные радиостанции у автомобилистов

«По результатам исследования мы видим, что не отмечается прямой корреляции между названием радиостанции и ее аудиторией. «Авторадио» на прошлой неделе включали далеко не только автомобилисты. Такую же ситуацию неделей ранее мы наблюдали с «Радио Дача», когда сравнивали медиапотребление дачников и людей, не имеющих дачи. Мы можем слушать радио в такси, в гостях, не относясь к целевой аудитории радиостанции», — сказала Елизавета Петрова, руководитель отдела по медиаисследованиям холдинга.