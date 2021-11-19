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В какой день недели за руль лучше не садиться: цифры и факты

Quto.ru
37 минут назад

По данным агентства ТАСС, где проанализировали статистику аварийности в России, оказалось, что самым опасным днем недели для водителей является пятница вечер. Именно по пятницам произошло больше всего аварий в 2021 году.

В какой день недели за руль лучше не садиться: цифры и факты
Фото: Quto.ruQuto.ru

Если же говорить о времени, то наиболее опасным оказался промежуток с 17 до 19 часов. Считается, что это происходит из-за роста пьяных водителей на дороге, а также потому что с работы возвращаются уставшие люди.

А вот самым безопасным временем оказалась ночь: с 1 часа ночи до 7 утра происходят меньше всего аварий. Причина тоже понятна – машин на дорогах становится меньше.

Кстати, самым опасным днем для пешеходов в Москве является вторник. Почему-то именно во вторник чаще всего сбивают людей.

Отметим, что за 9 месяцев 2021 года в России произошло более 109 тысяч аварий. Погибло в ДТП 12 тысяч человек.

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