В какой день недели за руль лучше не садиться: цифры и факты

По данным агентства ТАСС, где проанализировали статистику аварийности в России, оказалось, что самым опасным днем недели для водителей является пятница вечер. Именно по пятницам произошло больше всего аварий в 2021 году.

Фото: Quto.ru Quto.ru

Если же говорить о времени, то наиболее опасным оказался промежуток с 17 до 19 часов. Считается, что это происходит из-за роста пьяных водителей на дороге, а также потому что с работы возвращаются уставшие люди.

А вот самым безопасным временем оказалась ночь: с 1 часа ночи до 7 утра происходят меньше всего аварий. Причина тоже понятна – машин на дорогах становится меньше.

Кстати, самым опасным днем для пешеходов в Москве является вторник. Почему-то именно во вторник чаще всего сбивают людей.