Tesla перестали пускать владельцев в салон из-за сбоя

У владельцев электрокаров Tesla возникли проблемы с доступом в салон автомобилей из-за технического сбоя в приложении американской компании, сообщил телеканал NBC.
По имеющимся у телеканала сведениям, несколько десятков водителей Tesla в социальных сетях пожаловались на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании. Несмотря на то, что официально представители Tesla пока не выступили с комментарием по этой проблеме, Илон Маск заверил, что в компании начали проверку жалобы одного из владельцев седана Model 3 в Южной Корее. Помимо этого, на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов, было зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla, передает ТАСС.
Напомним, в прошлый четверг основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал значительную часть своих акций компании на сумму свыше 1,1 млрд долларов. Напомним также, в июле новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне. В 2019 году в США водитель Tesla Model S сгорел в машине заживо из-за отказа дверей.