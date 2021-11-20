Tesla перестали пускать владельцев в салон из-за сбоя

По имеющимся у телеканала сведениям, несколько десятков водителей Tesla в социальных сетях пожаловались на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании. Несмотря на то, что официально представители Tesla пока не выступили с комментарием по этой проблеме, Илон Маск заверил, что в компании начали проверку жалобы одного из владельцев седана Model 3 в Южной Корее. Помимо этого, на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов, было зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla, передает ТАСС.