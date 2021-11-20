Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Владельцы Tesla пожаловались на проблемы с доступом в салон автомобиля

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

У владельцев электрокаров Tesla возникли проблемы с доступом в салон автомобилей из-за технического сбоя в приложении американской компании, сообщил телеканал NBC.

Tesla перестали пускать владельцев в салон из-за сбоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся у телеканала сведениям, несколько десятков водителей Tesla в социальных сетях пожаловались на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании. Несмотря на то, что официально представители Tesla пока не выступили с комментарием по этой проблеме, Илон Маск заверил, что в компании начали проверку жалобы одного из владельцев седана Model 3 в Южной Корее. Помимо этого, на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов, было зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla, передает ТАСС.

Напомним, в прошлый четверг основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал значительную часть своих акций компании на сумму свыше 1,1 млрд долларов. Напомним также, в июле новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне. В 2019 году в США водитель Tesla Model S сгорел в машине заживо из-за отказа дверей.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,Илон Маск,телеканал NBC,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители