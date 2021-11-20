Американцы назвали плюсы нового кроссовера Mazda CX-5

Новый кросс Mazda CX-5 появился уже у автодилеров Соединённых Штатов. При этом местные клиенты бренда поделились своими впечатлениями о новом авто.

Фото: Car.ru Car.ru

В общем кроссовер понравился американским автолюбителям. Первые американские автовладельцы, рассказывая об CX-5, отмечают, что авто может похвастаться роскошным и комфортным интерьером, превосходным набором безопасности, надежным полным приводом, производительностью и приемлемыми ценами, в сравнении с конкурентами.

Американцам понравился высокий дорожный просвет авто, а также экономичная силовая установка. После езды на новинке многие автолюбители отмечают, что машина отличается хорошей управляемостью и манёвренностью. Водители хвалят систему контроля полосы движения, а также камеру заднего вида.

Следующим достоинством новой версии паркетника является круиз-контроль, который позволяет спланировать дальние поездки. Для кросса присуща отличная динамика. Однако стоит привыкнуть к определённым особенностям управления.