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Американцы назвали плюсы нового кроссовера Mazda CX-5

Car.ru
4 часа назад

Новый кросс Mazda CX-5 появился уже у автодилеров Соединённых Штатов. При этом местные клиенты бренда поделились своими впечатлениями о новом авто.

Американцы назвали плюсы нового кроссовера Mazda CX-5
Фото: Car.ruCar.ru

В общем кроссовер понравился американским автолюбителям. Первые американские автовладельцы, рассказывая об CX-5, отмечают, что авто может похвастаться роскошным и комфортным интерьером, превосходным набором безопасности, надежным полным приводом, производительностью и приемлемыми ценами, в сравнении с конкурентами.

Американцам понравился высокий дорожный просвет авто, а также экономичная силовая установка. После езды на новинке многие автолюбители отмечают, что машина отличается хорошей управляемостью и манёвренностью. Водители хвалят систему контроля полосы движения, а также камеру заднего вида.

Следующим достоинством новой версии паркетника является круиз-контроль, который позволяет спланировать дальние поездки. Для кросса присуща отличная динамика. Однако стоит привыкнуть к определённым особенностям управления.

К примеру, если сильно выжать педаль газа при начале движения, транспортное средство может немного потряхивать. Ещё авто хвалят за надёжную электронику и вместительное багажное отделение.

Автоновости,Mazda CX-5,Mazda,
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