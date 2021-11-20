Названы самые надежные автомобили в мире

Американская некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала результаты исследования надежности автомобилей разных брендов. Самыми надёжными автомобилями в мире признаны японские — бренды Lexus, Mazda, Toyota и Infiniti заняли первые четыре строчки. На другом полюсе — Lincoln, Tesla и Jeep. Абсолютным рекордсменом стал внедорожник Lexus GX с результатом 100 баллов, а наихудшую оценку владельцы дали Mercedes-Benz GLE — немецкий кроссовер набрал всего пять баллов.

Фото: Lexus Lexus

Аналитики Consumer Reports составляют ежегодный рейтинг на основе опросов американских автолюбителей с личными машинами не старше 20 лет.

Список формируется на основе субъективных мнений владельцев — респонденты сами перечисляют поломки, с которыми столкнулись в последний год, а затем в зависимости от серьезности дефекта формируется оценка надёжности по 100-бальной шкале.

После прошлогоднего триумфа Mazda опустилась на вторую строчку, уступив Lexus один балл (76 против 75). Третье место за Toyota (71), в пятёрку входят Infiniti (69) и Buick (66). Самыми проблемными брендами признаны Volkswagen (31), Genesis (30), Jeep (26), Tesla (25) и Lincoln (18).