Tesla сохранила предпоследнее место в рейтинге надёжности

Издание Consumer Reports в новом рейтинге надёжности оставило американского производителя электрокаров Tesla на 27 месте из 28. Хуже, чем у Теслы, с надёжностью обстоят дела только у другой американской марки — Lincoln. Эксперты отметили, что хотя Tesla и улучшает качество своей продукции, по сравнению с другими автопроизводителями надёжность электрокаров по-прежнему оставляет желать лучшего. А за последний год никаких изменений и вовсе не произошло.

Фото: Model 3 © Tesla Model 3 © Tesla

Эксперты издания Consumer Reports поместили марку Tesla на предпоследнее место в свежем рейтинге надёжности — впрочем, точно так же, как и в прошлом году. Младший электрический кроссовер Model Y вдобавок вошёл в список из десяти наименее надёжных автомобилей 2021 года. Старший электрокроссовер Model X лишь немногим надёжнее — его задние двери хитроумной конструкции назвали постоянным источником головной боли для владельцев машины. В отдельном рейтинге надёжности среди производителей электромобилей Tesla заняла 30 место из 33 брендов. Среди проблем Model Y эксперты отмечают плохое качество сборки и неравномерные зазоры кузовных панелей, дефекты окраски и множество других недочётов.